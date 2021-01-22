İran’da 1.4 milyar dolar dijital para üretme kapasitesi mevcuttur

Hadi yaptığı açıklamada, dijital paranın tüm dünya genlinde olan eğerinin 940 milyar dolar olduğunun ve günlük olarak dünyada 153 milyar dolar dijital para mübadelesi yapıldığını söyledi.

Hadi, şu an için 8249 uluslararası şifre ve 313 uluslararası sarrafın dünyada çalışmakta olduğunu belirterek, dijital paraların yüzde 68’inin Bitcoin’un olduğunu ifade etti.

Dünyada yıllık 9 bin 700 milyon dolar dijital para üretildiğini ve İran’ın bu alandaki üretim kapasitesinin 660 milyon dolar olduğunu ifade eden Hadi, Bitcoin’un yıllık üretim değerinin 324 bin ve bunun parasal karşılığının 11 bin milyon dolar olduğunu ve İran’daki üretim miktarının gayri resmi rakamının 19 bin 500 Bitcoin ve bunun parasal değerinin 660 milyon dolar olduğunu söyledi.

Hadi, resmi izinler alınması takdirde bu kapasitnin yıllık 42 bin Bitcoin olduğunu ve bunun parasal değerinin 1.4 milyar dolar olduğunu söyledi.

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2012