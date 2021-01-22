Cihanpur: İran ve Küba, milyonlarca doz korona aşısı üretme kapasitesi yaratmak istiyor

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirterek, İran’ın 9 korona aşısı üretme dosyası ve Küba’nın da 4 dosyası bulunduğunu ayrıca iki ülkenin ortak bir projesinin de olduğunu, iki ülkenin onlarca yıldan beri ABD ambargoları altında olduklarını ve bu ambargoların da son aylarda arttığını bildirdi.

Cihanpur, Küba’nın 150 bin kişinin katılımıyla kendini korona aşısının 3. Testine hazırladığını, İran’da da bu aşama için 50 bin kişinin katılacağını, ayrıca Küba’da aşının insani testlerinin çocuklar ve ergenlerde de başlayacağını söyledi.

Cihanpur daha öce de yaptığı açıklamada İran Pastor Enstitüsü ve bir Küba firmasının 3. Aşama insan üzerindeki testlerinin 21 Mart tarihinden önce başlayacağını bildirmişti.

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