Perspolis, Asya kıtasının en iyi 8. Takımı

Federasyon tarafından yapılan açıklamada 2020 Asya Şampiyonlar Liginin birincisi Güney Kore’nin Ulsan Huyunndai takımı sıralamada birinci olarak yer aldı.

İran’ın Perspolis takımı 86.5 puan ile sıralamada 8. Sırada yer almaktadır.

Sıralamada Güney Kore’den iki, Arabista’dan 3, Özbekistan’dan bir, Çin, Katar ve Japonya’dan da birer takım bulunmaktadır.

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2012

Federasyon tarafından yapılan açıklamada 2020 Asya Şampiyonlar Liginnin birincisi Güney Kore’nin Ulsan Huyunndai takımı sıralamada birinci olarak yer aldı.

İran’ın Perspolis takımı 86.5 puan ile sıralamada 8. Sırada yer almaktadır.

Sıralamada Güney Kore’den iki, Arabista’dan 3, Özbekistan’dan bir, Çin, Katar ve Japonya’dan da birer takım bulunmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012