Zarif: İran aleyhinde alçak planlar hezimete uğrayacak

Zarif, Twitter hesabınndan yaptiği açıklamada, ‘’ Bağdat’ta terör bombalarından, Netanyahu’nun bu sefer yeni birinin eteklerini öpmesine kadar olanların bir hedefi vardır, bu da yeni İran’a karşı gelmek için ABD’lilerin can ve sermayesini heba eden yeni bir ABD Başkanını ağa düşürmektir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Netanyahu’nun acınası çaresizliğine rağmen, İran aleyhinde olan alçak planlar bir kez daha hezimete uğrayacaktır. ‘’ dedi.

Irak’ta bugün yapılan iki intihar saldırısında 21 ölü ve 44 yaralı tespit edilmiştir.

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2012