21 Oca 2021 16:47
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News Code: 84194270
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Zarif, Aliyev ile görüşecek

Zarif, Aliyev ile görüşecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, 24 Ocak’ta Azerbaycan Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecektir.

İran’ın Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Zairif Bakü ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Ceyhum Bayramov, Başbakan yardımcısı Şahin Mustafayev Başbakan yardımcısı ile görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin çeşitli boyutları ve bölgesel konularda görüşecektir.

Görüşmelerde Karabağ’ın kurtarılması sonrası İranlı firmaların Karabağ’ın yeniden imarındaki katılımı hususunda da görüşmeler yapılacaktır.

İran-Azerbaycan ve Rusya’nın Kuzey-Güney Uluslararası Koridorun tamamlanması yönünde işbirliği ve bu transit yolun kapasitelerinin daha fazla kullanılması Zarif’in görüşmelerinin diğer eksenini oluşturmaktadır.

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