İran’a beyaz eşya üretimi yüzde 48 arttı

Hoseyni yaptığı açıklamada, ‘’ Ambargolardan dolayı beyaz eşya ithalatındaki kısıtlamalar beyaz eşya üretiminin artmasına sebep oldu ve bazı ürünlerde yüzde yüz üretim artışı sağlandı.’’ Dedi.

Beyaz eşya parçalarının ülke içinde üretiminde de büyük artış sağlandığını ifade eden Hoseyni, çeşitli beyaz eşyalarda kullanılan parçaların en az yüzde 40’ının ülke içinde üretildiğini söyledi.

Hoseyni ambargoların kalkması durumunda beyaz eşya üretimindeki gelişmelerden dolayı iç üretimdeki gelişmenin devam edeceğini beklediklerini hatta bu ürünlerin ihracatının da yapılmasının mümkün olacağını söyledi.

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2012