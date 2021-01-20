IRNA Genel Müdürü ve Japonya Büyükelçisi İran-Japonya medya işbirliğini inceledi

Taraflar IRNA ve İran Gazetesinin Japonya medyası özellikle Kyodo Ajansının işbirliğinin artmasını belirterek, medyanın iki ülkenin siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesinde önemli role sahip olduklarını söylediler.

IRNA Genel Müdürü, İran ve Japoya’nın tarihi ve eski ilişkilerine değinerek, iki ülke medyasının her iki ülkenin kültürleri, ekonomik, ticari, bilimsel ve üniversiteler açısında büyük kapasiteleri olduğunu ve medyanın bu alanlardaki gelişmelere etki edebileceklerini söyledi.

Noruzpur, İran milletinin Trump dönemindeki azami baskı ve zalimce ambargolar karşısındaki direnişinin zaferle sonuçlandığını ifade ederek, Japonya dahil ülkelerin ABD yönetimindeki değişim fırsatında yararlanarak İran ile özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmelerini temenni etti.

Japon Büyükelçisi de Tahran-Tokyo ilişkilerinin tarihi olduğunu ve ilişkilerin gelişmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

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2012