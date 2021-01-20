İran, ABD’nin Yemen Ensarullah’ını terör listesine koymasını mahkum etti

Hatibzade yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin son gününde yaptıkları gerginliklerin uluslararası camia tarafından kabul edilemez ilan edildiğini ve bunları sadece birkaç savaş yanlısının memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hatibzde, ‘’ ABD yeni yönetiminin Yemen’de hezimete uğrayan politikasını gözden geçirmek istiyorsa bu olayı etkisiz hale getirmeli ve Yemen’deki hakikatlara gerçekçi bakmalıdır. ‘’ dedi.

Hatibzade bazı ülkelerin Arabistan ve sözde koalisyona siyasi ve askeri desteklerin kesilmesini istedi.

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2012