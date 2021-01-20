20 Oca 2021 22:36
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News Code: 84193447
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İran, ABD’nin Yemen Ensarullah’ını terör listesine koymasını mahkum etti

İran, ABD’nin Yemen Ensarullah’ını terör listesine koymasını mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD tarafından Yemen Ensarullah’ın terör listesine yerleştirilmesini mahkum ederek, ‘’ Bu yüzyılın en feci insani krizinin alevlenmesine sebep olarak, Yemen krizinin siyasi çözümü yönündeki çabaları zedeleyecektir. ‘’ dedi.

Hatibzade yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin son gününde yaptıkları gerginliklerin uluslararası camia tarafından kabul edilemez ilan edildiğini ve bunları sadece birkaç savaş yanlısının memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hatibzde, ‘’ ABD yeni yönetiminin Yemen’de hezimete uğrayan politikasını gözden geçirmek istiyorsa bu olayı etkisiz hale getirmeli ve Yemen’deki hakikatlara gerçekçi bakmalıdır. ‘’ dedi.

Hatibzade bazı ülkelerin Arabistan ve sözde koalisyona siyasi ve askeri desteklerin kesilmesini istedi.

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