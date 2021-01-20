20 Oca 2021 21:52
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News Code: 84193419
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Salihi: IRNA ve Taylan Haber Ajansı işbirliği ile iki milletin bir birinden algısı daha iyi olur

Salihi: IRNA ve Taylan Haber Ajansı işbirliği ile iki milletin bir birinden algısı daha iyi olur

Tahran, IRNA- İran Kültür ve İslami İrşd Bakanı Seyyid Abbas Salihi, İRNA ve Tayland Haber Ajansı arasında imzalanan işbirliği protokolün uygulanması ile iki ülkenin bir birinden algısının daha iyi olacağını söyledi.

Tayland’ın yeni Tahran Büyükelçisi ile görüşen Salihi, iki ülkenin geçmişe dayalı iyi ve geniş ilişkileri olduğunu ve bunun gelişmesini temenni etti.

İki ülkenin kendi bölgelerinde turistik kapasiteleri, tarihi ve medeniyet mirası yönünde önemli olduklarını ve iki ülke ilişkilerinin geçmişinin 400 yıl önceye dayandığını ifade eden Salihi, gelecek hafta Tayland Kültür Bakanı ile video konferans yöntemiyle görüşeceğini söyledi.

Salihi iki ülkenin ortak meselelere sahip olduklarını belirten Salihi, iki ülkenin çeşitli konulardaki tecrübelerini paylaşabileceklerini söyledi.

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