20 Oca 2021 21:40
Journalist ID: 1942
News Code: 84193414
0 Persons

BM: İran’ın mülteci çocuklara hizmetleri en üst seviyededir

BM: İran’ın mülteci çocuklara hizmetleri en üst seviyededir

Tahran, IRNA- Mülteciler Yüksek Komiseryası Meşhed Temsilcisi Eruj Seyfi, İran’ın mülteci çocuklara verdiği hizmetlerin diğer ülkelerle kıyasla çok üst düzeyde olduğunu bildiri.

Seyfi, Meşhed kentinde yaptığı açıklamada, çocuklarla özellikle çalışan çocuklarla ilgili İran ile çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Çalışan çocukların ailelerine ulaşmaya çalışacaklarını ifade eden Seyfi, bu şekilde ailelerin çocukları çalışmaya göndermemelerini isteyeceklerini söyledi.

Horasan Valiliği Yabancılar Şubesi Genel Müdürü Mohammad Tgi Haşimi, göçmenlerin Meşhed kentinde kalmalarının yüksel maliyetlere sebep olduğunu Koroa’dan dolayı mültecilerin mali sıkıtı yaşadıklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 9 =