BM: İran’ın mülteci çocuklara hizmetleri en üst seviyededir

Seyfi, Meşhed kentinde yaptığı açıklamada, çocuklarla özellikle çalışan çocuklarla ilgili İran ile çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Çalışan çocukların ailelerine ulaşmaya çalışacaklarını ifade eden Seyfi, bu şekilde ailelerin çocukları çalışmaya göndermemelerini isteyeceklerini söyledi.
Horasan Valiliği Yabancılar Şubesi Genel Müdürü Mohammad Tgi Haşimi, göçmenlerin Meşhed kentinde kalmalarının yüksel maliyetlere sebep olduğunu Koroa’dan dolayı mültecilerin mali sıkıtı yaşadıklarını söyledi.
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2012
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