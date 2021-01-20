Zarif: KOEP’in tam uygulanması ambargoların tam giderilmesine bağlıdır

İrlanda Dışişleri Bakanı Saimoni Kavoni ile video konferans yöntemiyle görüşen Zarif, İran’ın ilk başta tam olarak KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiğini da sonra ABD’nin anlaşmadan ayrılması ve Avrupa’nın taahhütlerine yerie getirmemesi sonrası İran’ın da anlaşmanın 36. Maddesi gereğince taahhütlerini azaltmaya başladığını söyledi.

Zarif, İran’ın ABD’nin anlaşmadan ayrılmasından iki sene sonra ve Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetiminde taahhütlerini azaltma yönünde adımlar attığını ve her zaman da ABD’nin anlaşmaya dönmesi ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın adımlarının da geri alınabileceğini söyledi.

Zarif, İrlanda’yı BM Güvenlik Konseyindeki üyeliğinden dolayı tebrik ederek, ABD’nin yasa dışı ambargolarının uluslararası kurallara aykırı olduğunu ve çoğulculuğa darbe indirdiğini belirtti.

İki ülke görüşlerinin bir çok konuda yakın oluğunu ifade eden Zarif, İrlanda’nın Tahran Büyükelçiliğinin açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kavoni de KOEP’in çoğulcu diplomasisi önemli başarısı olduğunu belirterek, Güvenlik Konsey üyeliğinden dolayı 2231 nolu kararı ile kolaylaştırıcı rol üstlenmek istediğini söyledi.

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