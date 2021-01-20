20 Oca 2021 14:01
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News Code: 84192824
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Kan Nakli Kurumu Genel Müdürü:

İran, dünyada depolanan nadir kanların %10'una sahip

İran, dünyada depolanan nadir kanların %10'una sahip

Tahran, İRNA- Kan Nakli Kurumu Genel Müdürü Peyman Eşki, şu anda dünyada 350'si İran'a ait 4 bin ünite nadir kan bulunduğunu, depolanan nadir kanların %10'unun İran'a ait olduğunu söyledi.

Nadir kan bağışçılarından teşekkür töreninde konuşan Eşki, '23 ülke, Nadir Kan Derneği Uluslararası Çalışma Ekibinin resmi üyesiler ve İran da bu derneğe üyedir. İran'ın bu alandaki iyi faaliyetleri nedeniyle gelişmiş ülkeler arasında yer almaktayız' diye belirtti.

Eşki, ’İran aynı zamanda Uluslararası Nadir Kanlar Çalışma Grubu'nun da tek Müslüman ülkesidir. Bu dernekte, ABD, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya, Yeni Zelanda, Hollanda, İsviçre, İran, İspanya, Hindistan, Japonya, Çin, Almanya, Finlandiya, Fransa ve Tayvan yer almaktadır’ dedi.

Eşki, ’Şu anda dünyada nadir kan grubuna sahip 4 bin ünite kan depolanmaktadır ve bunların 350 birimi İran'a aittir, bu da İran'ın depolanan nadir kanın %10'una sahip olduğu anlamına gelir’diye belirtti.

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