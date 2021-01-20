İran, dünyada depolanan nadir kanların %10'una sahip

Nadir kan bağışçılarından teşekkür töreninde konuşan Eşki, '23 ülke, Nadir Kan Derneği Uluslararası Çalışma Ekibinin resmi üyesiler ve İran da bu derneğe üyedir. İran'ın bu alandaki iyi faaliyetleri nedeniyle gelişmiş ülkeler arasında yer almaktayız' diye belirtti.

Eşki, ’İran aynı zamanda Uluslararası Nadir Kanlar Çalışma Grubu'nun da tek Müslüman ülkesidir. Bu dernekte, ABD, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya, Yeni Zelanda, Hollanda, İsviçre, İran, İspanya, Hindistan, Japonya, Çin, Almanya, Finlandiya, Fransa ve Tayvan yer almaktadır’ dedi.

Eşki, ’Şu anda dünyada nadir kan grubuna sahip 4 bin ünite kan depolanmaktadır ve bunların 350 birimi İran'a aittir, bu da İran'ın depolanan nadir kanın %10'una sahip olduğu anlamına gelir’diye belirtti.