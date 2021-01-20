20 Oca 2021 12:23
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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden İranlı Dr. Efrasiyabi'nin ABD'de tutuklanmasına tepkisi

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden İranlı Dr. Efrasiyabi'nin ABD'de tutuklanmasına tepkisi

New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Alirıza Miryusifi, uluslararası ilişkiler uzmanı ve ABD'de üniversite profesörü İranlı Kave Efrasiyabi'nin tutuklanmasının, Trump yönetiminin İran'a yönelik garez ve yobazlığından kaynaklandığını söyledi.

Miryusifi, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı tarafından İran ve ABD konusunda analist olan Kave Efrasiyabi'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sözcü, 'Fanatik ve önyargılı İran karşıtı Trump yönetiminin son saatlerde uydurma suçlamalarla Dr. Efrasiyabi'yi tutukladığını duymak talihsiz bir durumdur' ifadesini kullandı.

Dr. Efrasiyabi'nin İran temsilciliğinde görevli olarak hareket etmdiğini ve sadece üniversite profesörü ve uluslararası ilişkiler uzmanı olduğunu kaydeden Miryusifi, 'Efrasiyabi, İran heyetiyle uluslararası konularda istişarelerde bulunuyor ve en başından beri bizimle çalışma ilişkileri tamamen şeffaf ve halka açık hale gelmiştir' diye belirtti.

Kave Efrasiyabi, Salı günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından yasa dışı faaliyetler olarak adlandırdıkları gerekçeyle tutuklanan İran ve ABD analist ve dış politika uzmanıdır.

ABD Adalet Bakanlığı, Efrasiyabi'nin röportaj yapmak ve çeşitli haber ağlarında bir tür lobi olarak faaliyet yürüttüğü ve İran tarafından görev aldığı suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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