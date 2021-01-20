Zarif, Katar'ın İran'la Arap ülkeleri arasında diyalog teklifini memnuniyetle karşıladı

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'İran, kardeşim Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman'ın bölgede kapsamlı bir diyalog için davetini memnuniyetle karşılıyor' ifadesini kullandı.

Zarif, 'Her zaman vurguladığımız gibi, zorluklarımızın çözümü ortak bir güçlü bölge oluşturmak için işbirliği yapmaktan geçiyor: barışçıl, istikrarlı, müreffeh ve küresel ve bölgesel hegemonyadan bağımsız bir bölge' diye ekledi.

KİK'in altı üyesinin liderleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında uzun süredir görüşme çağrısında bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, 'Bu (İran ile diyalog) diğer KİK ülkeleri tarafından paylaşılan bir arzudur' demişti.

Katar Dışişleri Bakanı ayrıca, hükümetinin böyle bir hareket önerdiğini ve şu anda İran ile Güney Kore arasında bu ayın başlarında Devrim Muhafızları tarafından ele geçirilen bir tankerin serbest bırakılması için devam eden görüşmeleri desteklediğini söylemişti.

ABD ile İran arasındaki olası görüşmelerden de bahseden Al Sani, 'Katar, tarafların talebi üzerine müzakereleri kolaylaştıracak ve bunu yapmak için seçilen herkesi destekleyecektir. Başarı istiyoruz, anlaşma görmek istiyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar, bu müzakereleri kim yürütüyorsa, biz onları destekleyeceğiz' diye belirtmişti.

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