Arabistan, bölgeyi istikrarsızlığa sevk eden en fazla silaha sahiptir

Hamane yaptığı açıklamada, Arabistan’ın bölgedeki istikrarsızlık yaratan ve komşusu aleyhine savaş çıkaran ve koalisyon oluşturan ülke olduğundan Cenevre’de Silahsızlanma Konferansına Gözlemci üye olarak seçilmesinin bu kurumun hedeflerine aykırı olduğunu söyledi.

Hamane, İran’ın Arabistan ve BAE’nin Silahsızlanma Konferansına girmelerini engellemesinin amacının nükleer silahtan arındırma konusunda tek olan kurumun itibarını korumak için olduğunu söyledi.

Hamane, ‘’ Arabistan savaş için koalisyon oluşturan ve bölgede istikrarsızlık yaratan en büyük silah depolarına sahiptir, ayrıca o ülke sorularla dolu nükleer programını uluslararası denetimlerden uzak devam etmektedir, bu ülkenin silahsızlanma tartışmalarına yapıcı konuma sahip olamaz. Tecrübelerin de gösterdiği gibi Arabistan Silahsızlanma Konferansını sadece Yemen’deki hataları ve cinayetlerini örtmek için kullanmaktadır. ‘’ dedi.

Hamane, kurumda kararların oy birliği ile alındığını belirterek, Arabistan ve BAE’nin İran’ın karşı çıkması ile 2021 yılında konferansta bir konuma sahip olamadıklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012