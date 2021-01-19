İran ve Rusya ortak uçak ve otomobil üretimine vurgu yaptı

Video konferans yöntemiyle düzenlenen oturuma İran ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanları Hamid Zadbum ve Olg Rizantsev katıldı.

Zadbum görüşmede İran ve Rusya’nın geçen sene artan ticari ilişkilerinden memnuniyet duydukları ve bunun artması istediklerini söyledi.

Rizantsev de Rus tarafın İran ile yapıcı görüşmelerde umutlu olduğunu belirterek, oturumun iki ülke Ortak Komisyonun öncüsü olduğunu söyledi.

Oturumda taraflar uçak, gemi, otomobil yapımı ve gıda ticareti çerçevesinde 4 çalışma grubu oluşturarark bu alanlarda ikili işbirliği imkanlarını incelediler.

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2012