İran’ın müteahhit firmaları Azerbaycan Cumhuriyeti ile işbirliğine hazır

Dejpesend, İran-Azerbaycan 14. Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısına yaptığı açıklamada bu şirketlerin tüm dünyada başarılı şekilde çeşitli inşaat, yol, baraj, santral ve köprü projelerini uyguladıklarını belirterek, Azerbaycan ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

İran’ın ilkesel politikasının tüm ülkeler özellikle Müslüman ve komşu ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek olduğunu ifade eden Dejpesend, İran firmalarının Irak, Afganistan, Suriye, Tacikistan, Sri Lanka ve venezuela’da başarılı şekilde bir çok proje uyguladıklarını söyledi.

İki ülkenin, tarihi, kültürel, mezhebi ve ekonomik ilişkilerinin önemli olduğunu ifade eden Dejpesend, İran’ın Azerbaycan’daki yeniden yapılanması bölgelerin yapımında işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı da sabırsızlıkla savaştan kurtarılan bölgelerin yeniden yapılanması için İran’ın güçlü firmaları ile işbirliğini beklediklerini söyledi.

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2012