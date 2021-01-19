Maden sanayinde yerel imkanlardan yararlanmak 350 milyon dolar döviz tasarrufu sağladı

Sanayi Geliştirme Kurumu yetkililerinden Hasan Yunesiyan yaptığı açıklamada, bu senenin ilk 6 ayında ( 21 Mart- 21 Eylül 2020) kurumun gözetiminde ola büyük maden ve maden sanayinde yerli imkanların kullanımı ile 350 milyon dolar döviz tasarrufunun sağlandığını belirtti.

Yerel sanayinin gelişmesini ve yerel sanayi tarafından üretilen teçhizatların kullanımını desteklediklerini ifade eden Yunesiyan, teçhizatların yerel imkanlarla sağlanmasının döviz tasarrufun yanına üreticilerin desteklenmesi ve yerel sanayin gelişmesine sebep olacağını ifade etti.

Bu tasarruf miktarının üretim bölümünde yapıldığını ifade eden Yunesiyan, maden ve maden sanayin gelişmesi projelerinde de yerel imkanlardan yararlanma politikasının uygulandığını ve bunun da hesaba katılması durumunda tasarruf miktarının daha fazla olacağını belirtti.

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2012