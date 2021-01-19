ABD ambargoları ve Japonya’nın çekinceleri Tahran-Tokyo ilişkilerinin gelişmesine engeldir

Rahmani Movehed, Japonya’nın Mayniçi gazetesine yaptığı açıklamada, ‘’ İki ülke ilişkileri Asya’nın doğu ve batısındaki en eski ilişkilerdir ve iki ülke 90 yıldan beri siyasi ilişkiye sahiptirler. Bugün de eğer Japonya daha etkili bir strateji gösterip yararlı uygulamalar yaparsa iki ülke ilişkileri daha da gelişecektir. ‘’ dedi.

ABD’nin nükleer anlaşmaya dönme ihtimaline değinen Movehedi, ‘’ Nükleer anlaşma İran ve dünya güçleri arasına yıllarca süren görüşmelerin sonucudur. Anlaşma sağlandığında Biden Cumhurbaşkanı Yardımcısıydı ve anlaşmanın detaylarını bilmektedir. Biden daha önce anlaşmaya döneceğini ve anlaşmaya saygı duyduğunu ifade etmişti, biz sözlerinin gerçekleşeceğini dikkatlice takip ediyoruz. ‘’ dedi.

Trump’ın Mayıs 2018’de anlaşmadan ayrıldığını ifade eden Movehedi, İran’ın bir sene stratejik bekleme ve Avrupalılarla müzakere sonucunda anlaşmanın ekonomik menfaatlerinden yararlanmayacağını gördükten sonra aşamalı olarak taahhütlerini azaltmaya başladığını söyledi.

Anlaşmayı çiğneyen tarafın belli olduğunu ifade eden Movehedi, doğal olarak ilk olarak ABD’nin adım atması ve daha sonra buna uygun olarak da İran’ın adım atması gerektiğini söyledi.

İran açısından ABD’nin sanık olduğunu ifade eden Movehedi, ABD’nin İran aleyhine zorba politika uyguladığını, İran’ın diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini engellediğini, İran aleyhine ekonomik, tıbbi ve askeri terörizm uyguladığını bunun yanında da bir çok uluslararası anlaşmayı ayaklar altına aldığını söyledi.

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2012