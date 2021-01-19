Ortadoğu’nun en büyük doğalgaz rafinerisi açılışa hazırdır

Bid Boland Rafinerisi Genel Müdürü Mahmud Eminnejad, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ABD’nin zalimce ambargolarına rağmen bu rafineri İranlı uzmanların çabası ile yapılıp ve açılışa hazır hale getirildiğini söyledi.

Bu rafinerinin İran’ın ve İranlı uzmanların gücünün göstergesi olduğunu ifade eden Eminnejd, rafinerinin 36 ay zarfında yapıldığını ve Perşembe günü açılacağını söyledi.

Rafinerinin yapımı için 3.4 milyar dolar harcandığını iade eden Eminnejad, bu rafinerinin Huzistan, Buşehr ve Kkohkiluye Boyer Ahmed illerinde petrol ile birlikte çıkarılan gazları işleme kapasitesine sahip olduğunu .

Eminnejad, şirketin yapımı için 1000 km boru döşendiğini belirterek bu projenin kendi janrında dünyanın 3 projesi arasında yer aldığını söyledi.

Proje yapımı esnasında 15000 kişinin çalıştığını ifade eden Eminnejad, projenin faaliyete başlaması ile 1100 kişinin rafineride çalışacağını söyledi.

Bu rafineride günlük iki milyar metre küp gaz üretilebileceğini ifade eden Eminnejad, rafineride Metan, Etan, Butan ve Proban ve Pentan üretileceğini söyledi.

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2012