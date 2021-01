İran-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine vurgu

Tahran'da düzenlenen 14. İran-Azerbaycan Ekonomik Toplantısı sonrasında Şahin Mustafayev ile görüşen Vaizi, Tahran-Bakü kapsamlı ilişkilerinin 2017 yılından bu yana her açıdan geliştiğini ve iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki 13 toplantının her alanda daha da genişlemeler için her iki ülkenin güçlü iradesini gösterdiğini söyledi.

İran'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyaretine evsahipliği yapmak için hazır olduğunu dile getiren Vaizi, Bakanlık düzeyinde 100'den fazla diplomatik delegasyonun değişiminin ve 40'tan fazla işbirliği belgesinin imzalanmasının ikili ilişkiler sürecinde büyük hamleler olduğunu ve İran ile Azerbaycan'ın ekonomik ve ticari ilişkilerinin korona virüsün neden olduğu sınırlamalara rağmen her zaman büyüdüğünü belirtti.

Karabağ krizinin ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında yapılan görüşmelere değinen Vaizi, bölgedeki yeni koşulları memnuniyetle karşıladıklarını ve yeni koşulların bu bölge ülkeleri arasında çok taraflı işbirliği için zemin oluşturabileceğini söyledi.

Vaizi, Ayrıca, iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşmasına son değişiklikleri yaptığına işaret ederek, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin daha da geliştirilmesini kolaylaştıracak olan bu anlaşmayı önümüzdeki ay imzalamaya çalıştığımızı da sözlerine ekledi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise İran'ın Karabağ krizine ilişkin tutumundan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek İran'ı dost ve komşu bir ülke olarak tanımlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik ve ticari işbirliği olmak üzere her alanda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mustayev, Azerbaycan-Nahçıvan demiryolunun inşası ile İran'ın çıkarlarını görmezden geldiği yönündeki söylentileri yalan haber olarak reddederek, 'Bu demiryolunun yeniden canlandırılmasıyla altı ülkenin, yani İran, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Türkiye ve Gürcistan'ın çıkarları gözetilecek' ifadesini kullandı.

Mustafayev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının iki ülkenin Rusya ile ortak görüşmesi sırasında imzalandığını belirterek, 'Bu anlaşmanın metni İran'ın Karabağ krizini sona erdirme önerisine çok yakın ve her iki tarafın çıkarına hizmet edebilir' dedi