18 Oca 2021 21:19
Journalist ID: 1942
News Code: 84189756
0 Persons

Zavavi: İmam Hamenei ile birlikte kurtarıla Mescid-i Aksa’da namaz kılacağız

Zavavi: İmam Hamenei ile birlikte kurtarıla Mescid-i Aksa’da namaz kılacağız

Tahran, IRNA- Filisti’i Tahran Büyükelçisi Selah Zavavi, İmam Hamenei ile birlikte kurtarılan Mescis-i Aksa’da namaz kılacağız ve bu Filistinli’lerin birliği ve Müslüman ülkelerin desteği ile gerçekleşeceğini söyledi.

Zavavi, Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Filistin’i Destekleye Ülkelerin Dış Politika Komisyonları Toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’ Filistin halkının vahdeti takdire şayandır zira bu Filistin’ın dünya’da tüm hürriyet yanlıları için birlik merkezi haline dönüştürmektedir. ‘’ dedi.

Herkesin Filistin’in kurtarılması için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade eden Zavavi, bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleşmesini mahkum etti ve herkesin işgalcı düşmanı Kudüs’ten ihraç etmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Zavavi, Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis’in işgalci siyonistler ve Amerika ile mücadelede şehit edildiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 15 =