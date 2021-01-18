Zavavi: İmam Hamenei ile birlikte kurtarıla Mescid-i Aksa’da namaz kılacağız

Zavavi, Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Filistin’i Destekleye Ülkelerin Dış Politika Komisyonları Toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’ Filistin halkının vahdeti takdire şayandır zira bu Filistin’ın dünya’da tüm hürriyet yanlıları için birlik merkezi haline dönüştürmektedir. ‘’ dedi.

Herkesin Filistin’in kurtarılması için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade eden Zavavi, bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleşmesini mahkum etti ve herkesin işgalcı düşmanı Kudüs’ten ihraç etmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Zavavi, Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis’in işgalci siyonistler ve Amerika ile mücadelede şehit edildiğini söyledi.

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2012