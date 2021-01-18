Galibaf: Filistin ülküsü, İslam dünyasının 21. Yüzyıl ülküsü olacaktır

Galiba, video konferans yöntemiyle düzenlenen Filistin’i Destekleye Ülkelerin Dış Politika Komisyonları Toplantısında yaptığı açıklamada, ABD- Siyonist planı olan yüzyıl anlaşmasının hezimete uğradığını belirterek, zengin İslam kültürüne sahip ülkelerin Siyonistlerin bölgeye musallat olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Düşmanın ambargolar, tek taraflı uygulamalar, tehdit ve tetmi ile İslam Ümmetinin birliğini hedef aldığını ifade eden Galibaf, Siyonistleri Filistin aleyhindeki cinayetlerinin tarihin hafızasından silinmeyeceğini belirtti.

İslami Şura Meclisi tarafından 18 Ocak tarihinin ‘’ Filistin Direnişinin Simgesi- Gazze’’ olarak adlandırıldığını ifade eden Galibaf, Filistin’in işgalinin ve Filistinlilerin avareliğinin ikinci dünya savaşından sonra Siyonizmin İslam dünyası kalbinde oluşturduğu en kötü sapma hareketi olduğunu söyledi.

Halı hazırda 4 milyon Filistinlinin avare olarak yaşadığını binlerce filistinlinin Siyoist zındanlarında esir olduğunu ve siyonist yerleşim yerlerinin yapıldığını ve Filistinli kadınlarla çocukların her gün öldürüldüğünü ifade eden Galibaf, iki milyon Filistinlinin 14 seneden beri Gazze’de abluka altında olduğunu ve filistinlilerin kendi topraklarında vahşeti ve cinayeti yaşadıklarını söyledi.

Bu cinnayetlerin tamamının İslam dünyasının bazı hakimlerinin, BM ve İnsan Hakları Kurumunun suskun kalması ile yapılmasının esef verici olduğunu Galibf, ABD- Siyonistlerin günümüzde İslam ülkelerinin ayrışması planını, Filistinlilerin topraklarından çıkarılması, Mescid-i Aksa’nın yıkılmasını planlarını takip ettiğini söyledi.

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2012