İğneci, Hollanda festivalinde en iyi animasyon ödülünü kazandı

Hollanda'da korona salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen FluXus Uluslararası Animasyon Festivali'nde, Mehdi Hurremiyan'ın yönettiği animasyon filmi İğneci, etkinliğin uluslararası bölümünde en iyi film dalında heykelciği kazandı.

İğneci, Mükemmel bir sanat formu ve detayları olan bir film; Hayatının aşkına hala bağlı olan filmin ana karakterine herkesin nasıl ve güzel bir şekilde katıldığı evrensel bir film

FluXus Festivali, çocuklar ve yetişkinler için kısa animasyon filmlerine adanmıştır ve her yıl festivale yüzlerce film sunulmaktadır.Seçilen eserler üç uluslararası yarışma bölümüne ayrılıyor: Benelüks (Hollanda, Belçika, Lüksemburg) ve her yaştan ve son olarak en iyi filmler festivalin çevrimiçi izleyicileri tarafından seçiliyor.

Film, İtalya'daki 34. Uluslararası Karikatür Kulübü Festivali'nden 'Bay Rusi' Signor Rossi Ödülü'nü çoktan kazandı. 'Bay Rusi', ünlü İtalyan animatör Bruno Bozetto'nun yarattığı en ünlü karakterdir.

İğneci animasyonu, beklediği kadının aslında hayalinde oluşturduğunu anlayıncaya kadar onu yıllardır bir istasyonda bekleyen yaşlı bir demiryolu makasçısını anlatıyor.