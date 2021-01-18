9 ülkeden temsilcilerin katılımıyla İran'ın evsahipliğinde uluslararası tenis yarışması düzenlenecek

Turnuva Kiş Olimpiyat Kompleksi'nde düzenlenecek İran, Türkiye, Fransa, Romanya, ABD ve Çekya'dan tenisçilerin İran, Mali, Rusya, Türkiye ve Letonya'dan temsilcilerle 31 Ocak gününe kadar devam edecek.

Bu yarışmalar kadınlar ve erkekler kategorilerinde bireysel ve grup halinde düzenlenecek.

Önceki dönemde erkekler bölümünde Ukrayna ve Fransa temsilcileri sırasıyla şampiyonluk ve ikincilik elde ederken, üçüncülüğü Yunus Telaver ile Ariyen İsmailpur ortaklaşa paylaştı.

Kızlar bölümünde ise İran'dan Mişkat Zehra Safi ve Mehta Hanlu birinci ve ikinci olurken, İran'ın bir diğer temsilcisi Mandigar Ferzami ile Mali'den bir tenisçi üçüncülüğü paylaştı.

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