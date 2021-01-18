İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Lari, son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 56 bin 866'ya yükseldiğini, 1 milyon 125 bin 499 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 4 bin 348'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla1 milyon 125 bin 499 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 8 milyon 580 bin 126 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.