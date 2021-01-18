İranlı karikatürist, Hırvatıstan Festivali'nde ödüle değer görüldü

Festivale gönderilen 150 eser arasından seçilen bu eser, festival tarafından basulan kitapta yer aldı. Bu uluslararası festivale dünyanın farklı ülkelerinden binden fazla eser gönderildi.

Korona virüsü temalı festivale 49 ülkeden sanatçılar eserlerini gönderdi.

Grafik tasarım bölümü mezunu 27 yaşındaki Münire Ahmedi, animasyon ve tasarım alanında çalışmaktadır. Sanatçının eserleri, daha önce Türkiye'deki uluslararası Aydın Doğan festivallerinde ve Rusya'daki festivallerde sergi bölümüne girdi ve bu festivallerde ikincilik kazandı.