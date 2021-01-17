Kolombiyalı kadın Kum kentinde İslam’ı seçti

Kastiyanus, yaptığı açıklamada, babasının bir petrol firmasında çalıştığını İran dahil bir çok dünya ülkesine seyahatlerde bulunduğunu dönüşte de kendisine İslam ile ilgili ilginç hikayeler anlattığını ve her zaman İran ve İslam’ın özellikle Şiiliğin medyada göründüğünden farklı olduğunu söyledi.

Bu sözlerle ve okudukları ile İslam’ı seçtiğini ifade eden Kastiyanus bu kararını İran’da kelimei şehadet getirerek uyguladığını söyledi.

Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır. Başkenti, ülkenin orta bölümünde yer alan Bogotá şehridir.

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2012