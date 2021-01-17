Zarif, ABD B52 bombardıman uçaklarının uçuşlarıyla ilgili ikazda bulundu

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’a hitaben, ‘’ Eğer ABD’nin B52 bombardıman uçaklarının uçuşları İran’ı korkutmak veya ikaz içindir, bu milyar dolarlık masrafları vergi mükelleflerinizin sağlığı için sarf etmeliydiniz. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın son 200 yılda bir savaş başlatmadığını ifade eden Zarif, mütecavizlerin püskürtülmesi için tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Zarif, Trump’a, ‘’ Bu konuda Saddam’ı destekleyen dostlarınıza sorabilirsiniz. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012