17 Oca 2021 23:37
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News Code: 84188531
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Zarif, ABD B52 bombardıman uçaklarının uçuşlarıyla ilgili ikazda bulundu

Zarif, ABD B52 bombardıman uçaklarının uçuşlarıyla ilgili ikazda bulundu

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD’nin B52 bombardıman uçaklarının Ortadoğu bölgesinde sürekli uçuşları ile ilgili ikazda bulundu.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’a hitaben, ‘’ Eğer ABD’nin B52 bombardıman uçaklarının uçuşları İran’ı korkutmak veya ikaz içindir, bu milyar dolarlık masrafları vergi mükelleflerinizin sağlığı için sarf etmeliydiniz. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın son 200 yılda bir savaş başlatmadığını ifade eden Zarif, mütecavizlerin püskürtülmesi için tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Zarif, Trump’a, ‘’ Bu konuda Saddam’ı destekleyen dostlarınıza sorabilirsiniz. ‘’ dedi.

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