17 Oca 2021 23:24
Journalist ID: 1942
News Code: 84188522
0 Persons

Hatibzade: İran mali kanallarının kapalı olmasına rağmen BM üyelik aidatını ödemeye çalışmaktadır

Hatibzade: İran mali kanallarının kapalı olmasına rağmen BM üyelik aidatını ödemeye çalışmaktadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’ın ABD tarafından mali kanalların kapatılmasına rağmen BM aidatını ödemeye çalıştığını söyledi.

Hatibzade yaptığı açıklamada, İran mali kayaklarının nakil yollarının ABD tarafından kapandığını belirterek, bu konuda İran’ın son önerisinin BM aidat borcunun İran Merkez Bankasının izni ile İran’a ait Güney Kore’de bulunan mali kaynakları ile ödenmesi olduğunu söyledi.

Hatibzde, bu öneri ile ilgili BM Genel Sekreterliğini koordinasyon ve müzakere yapıldığını belirterek, ‘’ ABD’nin daha önce İran’ın uluslararası varlıklarına el uzatmasından dolayı, İran, BM’nin üyelik aidatında ABD vasıta bankasını kullanmamasını veya BM’nin bu yolun güvenliğini tazmin etmesini istemektedir. ‘’ dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Genel Kurul Başkanına yazdığı mektupta İran’ın da dahil olduğu 10 ülkenin borçlarından dolayı şimdilik Genel Kurul’da oy kullanmalarının yasaklanmasını istedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =