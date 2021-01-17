Hatibzade: İran mali kanallarının kapalı olmasına rağmen BM üyelik aidatını ödemeye çalışmaktadır

Hatibzade yaptığı açıklamada, İran mali kayaklarının nakil yollarının ABD tarafından kapandığını belirterek, bu konuda İran’ın son önerisinin BM aidat borcunun İran Merkez Bankasının izni ile İran’a ait Güney Kore’de bulunan mali kaynakları ile ödenmesi olduğunu söyledi.

Hatibzde, bu öneri ile ilgili BM Genel Sekreterliğini koordinasyon ve müzakere yapıldığını belirterek, ‘’ ABD’nin daha önce İran’ın uluslararası varlıklarına el uzatmasından dolayı, İran, BM’nin üyelik aidatında ABD vasıta bankasını kullanmamasını veya BM’nin bu yolun güvenliğini tazmin etmesini istemektedir. ‘’ dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Genel Kurul Başkanına yazdığı mektupta İran’ın da dahil olduğu 10 ülkenin borçlarından dolayı şimdilik Genel Kurul’da oy kullanmalarının yasaklanmasını istedi.

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