Son ABD yaptırımları gösteriden başka bir şey değil

Twitter hesabından mesaj paylaşan Vaizi, 'Son günlerde devreye konulan ABD yaptırımları, gösteri dışında bir işlevi olmamasına rağmen, cani Trump yönetiminin şer olduğunu kanıtlamak için başka bir işarettir' diye belirtti.

Vaizi, 'Görev süresinin son günlerinde bile İranlılara karşı oluşunu bırakamayan iflas etmiş bir yönetimin bu kadar alçakça düşmanlığına rağmen, İran halkının yanında yer aldıklarını iddia etmeleri gerçekten hayret vericidir' diye ekledi.

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