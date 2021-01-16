Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, terörle mücadelede öncü ülkedir

İRNA'ya röportaj veren Zaharova, 'Tahran'ın El-Kaide ile olası bağlantısı hakkında hiçbir bilginin olmadığı gibi, İran'ın kendisi terörizme karşı mücadelede dürüst ve ciddi bir ülke olmuştur. İran'ın teröristlere karşı şiddetle savaştığını gösteren çok sayıda kanıt var, örneğin Suriye ve Irak'ta' diye belirtti.

ABD'li yetkililerin İran'ın teröristlere karşı etkili bir şekilde savaştığına dair kanıtlara sessiz kaldıklarını ve davranışlarının İran'a karşı bir şantaj olduğunu gösterdiğini ifade eden Zaharova, 'ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz günlerde İran'ın 11 Eylül saldırılarının planlanmasına yardım ettiğini iddia etmesi yanlıştır' dedi.

İran-Rusya ilişkileri sürekli gelişmektedir

Zaharaova, İRNA muhabirinin 2021'de İran-Rusya ilişkilerinin gelişmesi konusundaki sorusuna yanıt olarak, 'İran-Rusya ilişkileri çeşitli alanlarda sürekli gelişiyor ve bu ilişkiler iyi komşuluk ilkelerine ve karşılıklı saygıya dayanıyor. İki taraf, çeşitli alanlarda işbirliği ve etkileşimi genişletmek için karşılıklı olarak kararlıdır' ifadesine yer verdi.

Zaharova, 'Rus tarafı, İranlı ortaklarla güvene dayalı görüşmelere devam etmeye ve uluslararası, bölgesel ve ikili konularda en üst düzeyde (liderlik ve başkan) ve daha yüksek düzeylerde (diyalog için) düzenli temasları sürdürmeye kararlı. Ticaret ve ekonomik bağları güçlendirmeye ve iki ülke bölgeleri arasındaki işbirliğini harekete geçirmeye hazırız ve bunu başarmak için gerekli potansiyel ve tesisler var' diye ekledi.

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