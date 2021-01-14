İran’ın Trakör ihracatı devam etmektedir

İbrahimi yaptığı açıklamada, bu sene 1300 traktörün Afrika, Güney Amerika ve Komşu ülklere ihraç edildiğini belirtti.

Fabrikanın yıllık 20 bin traktör üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten İbrahimi, bu fabrikada 20 farklı traktör üretildiğini söyledi.

Fabrikada 50 üstün yetenekli yerli uzmanın araştırma geliştirme bölümünde çalıştığını ifade eden İbrahimi, uzmanların çabası ile üretilen traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 90’lık bölümünün yerli olduğunu söyledi.

1968 yılına Tebriz kentinde yapılan İran Traktör fabrikası 24 sene önce borsaya açıldı.

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2012