Asya Gençler Hentbol Şampiyonası İran’dan Bahreyn’e verildi

Daha önce İran’ın Şiraz kentinin şampiyonayı düzenlemesi kararlaştırılmıştı ve karşılaşmaların en iyi şekilde yapılması için de gereken bütün tedbirler alınmıştı.

Asya Hentbol Federasyou bazı ülkelerin İran’daki korona vakaları olması savını ileri sürerek, İran’ın itirazlarına rağmen bugün gönderdiği bir mektupla Bahreyn’ı rekabetlere evsahipliği yapacağını bildirdi.

İran Hentbol Fedrasyonu başkanı yaptığı açıklamada, Asya Hentbol Federasyonu ile yapılan tüm görüşmelere rağmen evsahipliğin Bahreyn’e verildiğini belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012