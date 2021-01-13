İran-Türkiye sınırında kaçakçılar ve düşmanlarla ciddi mücadeleye vurgu yapıldı

Video Konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Guderzi, sınır oturumların düzenlenmesinin ortak sınırların güvenliğini sağlamanın yanında birlik ve beraberliğin pekiştirmesine sebep olacağını söyledi.

Guderzi İran ve Türkiye sınır güçlerinin iyi işbirliği ve irtibatına değinerek bu işbirliğinin ortak sınırların sınırların sıfır noktalarında kaçakçılar için istikrarsız olmasını sağladığını söyledi.

İki ülkenin bir çok kültürel ve tarihi ortaklığa sahip olduğunu ifade eden Guderzi, sınır ilişkilerinin gelişmesini istedi.

General Çetin de iki ülke bayraklarının yan yana durduğunu ve duracağını belirterek, birlik olunması durumunda hiçbir gücün iki ülkeye zarar vermeyeceğini söyledi.

İki ülkenin geçen seneki doğal afetlerde yaptıkları insanı yardımlara değinen General Çetin, ortak çaba ile sınırların kontrolünde daha çok başarı sağlanmasını temenni etti.

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2012