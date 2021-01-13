Zereh Fırkateyni İra Ordusu Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Kenarek Limanında düzenlenen törene İran Genelkurmayı General Bageri, İran Ordusu Genelkurmayı General Abdülrahim Musevi katıldı.

İranlı uzmanlar tarafından yapılan fırkateyn 47 metre uzunluk ve 15 metre yüksekliğe sahiptir ve 35 deniz mili ile hareket kabiliyetine sahiptir.

Zereh Fırkateyni 76 milimetrelik Fecr 27 top ve 40 milimetrelik hava topunun yanında Gedir füzelerini fırlatma imkanına sahiptir.

Bu fırkateyn daha önce yapılan fırkateynlere göre daha ile teknoloji iletişim ve elektronik savaş sistemlerine sahiptir.

Daha önce İran Ordusu Deniz Kuvvetine yapılan 4 fırkateynin kuzey güçleri ve Hazar Denizinde kullanılmıştı ve Zereh Fırkateyni Fars Körfezin güçlerine teslim edilen ilk fırkateyndir.

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2012