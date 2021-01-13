İran, zift üretiminde Ortadoğu'da ilk, dünyada ise yedinci sırada

Yarın Cumhurbaşkanı Ruhani'nin video konferans yöntemiyle katılacağı bir törenle Paargad Enerji Geliştirme Grubu bünyesinde yabancı bir lisansör olmadan ve sadece yerli mühendislerin gücü sayesinde ülkenin en büyük zift rafinerisi faaliyete başlayacak.

Bu kapsamda Keşm Süper Ağır Petrol Rafinerisi Genel Müdürü Kasım Mahmudi, bu projede yerli ekipmanların mühendisleri ile üreticilerinin yeteneklerine duyulan güvene değinerek, 'Günlük 70 bin varil kapasiteli bu rafineri 2 farklı fazda planlanıyor ve her fazda 35 bin varil işlenecek' dedi.

Bu projenin uygulanması için bugüne kadar yaklaşık 135 milyon euro döviz kaynağı harcandığını ifade eden Mahmudi, 'Bunun 85 milyon eurosu Ulusal Kalkınma Fonu'nca, geri kalanı ise Pasargad Enerji Geliştirme Grubu tarafından sağlandı' diye belrtti.

İran zift üreten ve ihraç eden ülkeler arasında dünyada sırasıyla 7. ve 4. sırada yer alıyor. İran, küresel zift talebinin %8.3'ünü karşılayabilir.

İran yılda yaklaşık beş milyon ton zift üretiyor. Bunun yarısı yurt içinde tüketilirken, diğer yarısı Ortadoğu, Güney Asya, Doğu ve Güneydoğu Asya, Afrika ve Avrupa'ya ihraç edilmektedir.

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