İran uluslararası uzmanlara daimi ikamet izni verecek

Uluslararası uzmanlar ve girişimcilerle işbirliği programının açılış töreninde konuşan Mahmudi, 'Uluslararası elitlerin ve entelektüellerin korunmasına yönelik yönetmelikler hazırlanmış ve uluslararası uzman ve girişimcilere derecelerine göre en az 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl ve daimi ikamet izni verilecek' diye konuştu.

Uluslararası uzmanların ve girişimcilerin kayıt sürecinin geçtiğimiz yıl başladığını ve şu anda 70 dosyanın incelendiğini kaydeden Mahmudi, 'Şimdiye kadar 30 özel ve uzun süreli kolaylık ve imkan şeklinde ikamet izni verilmiştir. İran'da göçmenler sadece Irak, Pakistan ve Afganistan'dan değildir. İran İslam Cumhuriyeti tarafından desteklenen Amerikalı, Avrupalı ​​ve Asyalı göçmenler de bulunmaktadır' ifadesini kullandı.

Bu törende, uluslararası uzmanlar ve girişimcilerle işbirliği programının üç dilli sistemi (İngilizce, Farsça ve Arapça) açıklandı. Başvuru sahipleri, http://iconnect.isti.ir adresinden bu sistemi ziyaret ederek kayıt yapabilir.