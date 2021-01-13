İran'da okuyan yabancı öğrencilerin %86'sı Asya ülkelerindendir

İran'a 13 bin 851 öğrenci ile Afganistan'ın ilk sıra yer aldığını dike getiren Keremi, '2 bin 810 öğrenci ile Irak ikinci ve bin 368 öğrenci ile Lübnan üçüncü sırada yer alarak, İran'a öğrenci gönderen ülkelerin başında geliyor' diye belirtti.

İran'a öğrenci gönderen ülkeler arasında bu üç ülkeden sonra Suriye, Çin ve Pakistan'ın yer aldığını ifade eden Keremi, İran'daki en iyi üç uluslararası öğrenci alanına atıfta bulunarak, 'Geçen akademik yılında, beşeri bilimler, teknoloji ve mühendislik ve tıp bilimleri ile ilgili alanlar, uluslararası öğrencilerin en çok okuduğu üç alan olmuştur. Bu üç alan oranlarına göre sırasıyla yüzde 47, 23 ve 16 olarak kayıtlara geçti' ifadesini kullandı.

Keremi, Temel bilimler, sanat ve tarım ve veteriner hekimliği dalları, İran'da öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ilgisini çeken sonraki konumlardadadır. Son 5 yılda çeşitli alanlarda 1560'tan fazla İranlı uzman da ülkeye geri döndü' diye ekledi.