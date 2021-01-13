Çinko metal ihracatının değeri 189 milyon dolara ulaştı

İran'ın gümrük istatistikleri tablolarına göre, çinko metalin her tonunun ortalama ihracat fiyatı 2 bin 226 dolar olarak kaydedildi.

Araştırmaya göre bu yılın ilk 9 ayında çinko metal ihracatı, çelik ve bakırdan sonra madencilik ve maden sektörlerinde en önemli 30 ihracat malı arasında yer aldı.

Dış ticaret alanında bu yılın ilk dokuz ayında İran ile ticaret tarafları arasında 58 milyon 200 bin ton ağırlığında 25 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken, 25 milyon ton ağırlığında 26 milyar 800 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise çıkarılan kurşun ve çinko miktarı 655 bin 850 ton oldu.

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