İran, ABD’nin Küba’yı teröriste destek veren ülkeler listesine yerleştirmesini mahkum etti

Hatibzade, İran'ın "küresel kibir sembolüne" karşı direnişte Küba'nın yanında olduğu vurgulanarak, ABD'nin söz konusu kararının şiddetle kınandığı belirtildi.

Küba’nın teröre destek verdiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu kaydeden Hatibzade Küba'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) özgür ve aktif bir üyesi olduğunu vurguladı.

Hatibzade, "Hiçbir ülke, özellikle ABD rejimi Küba'nın iç işlerine müdahale etme ya da başka bir özgür ülkeyle arasında ilişki kurulmasını yasaklama hakkına sahip değildir." dedi.

Hatibzade, ABD'nin çeşitli terör örgütlerine destek verdiğini belirterek, İran’ın Küba ile ilişkileri geliştirme kararlılığında olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek olduğu için Küba'yı Teröre Destek Veren Ülke olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.

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