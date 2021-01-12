Cihangiri: İran ve Irak’ın 20 milyar dolarlık ekonomik ticaret için planlama yapmalıyız

Cihangiri, Irak Ticaret Bakanı Ala Ahmet El Cuburi ile yaptığı görüşmede Ortadoğu bölgesinin önemine değinerek tüm İslam ülkelerin özellikle İran ve Irak’ın işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarı için önem taşıdığını söyledi.

İki ülkenin çeşitli düzeylerde siyasi ve güvenlik işbirliğine değinen Cihangiri, IŞİD ile mücadelenin iki ülkenin bölgede barış tesisi için işbirliği örneklerinden olduğunu ve İran’ın her zaman Irak’ın siyasi ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Cihangiri, iki ülke ekonomik komisyonunun varılan anlaşmaların operasyonel hale gelmesi için çaba sarf edebileceğini belirtti.

Cihangiri, İran Merkez Bankası ve Enerji Bakanının Iraklı meslektaşları ile görüşmelerine değinerek, bu görüşmelerin İran’ın Irak’taki varlıklarının geri getirilmesi için bir an önce nihaileşmesini temenni etti.

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