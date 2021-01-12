Çin, İran aleyhindeki ABD ambargolarının bir kez daha yasa dışı olduğunu bildirdi

Jao Liciyan, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında ABD’nin dünyadaki istikrarsızlığın en önemli nedeni olduğunu, dünya barış ve istikrarını tehdit ettiğini ve çoklu işbirliğini zayıflattığını söyledi.

ABD’nin tek yönlü politikaları destekleyerek açık şekilde uluslararası kurumlar ve anlaşmalardan çekildiğini ve ambargo tehditleri savurduğunu ifade eden Jao, ‘’ Pompeo’nun yalan diplomasisi bir kez daha ABD’nin çifte standardını gösterdi ve ABD’nin menfaatlerini temin etmeyen herşey o ülke tarafından bir kenara bırakılmaktadır. ‘’ dedi.

Küba’nın ABD tarafından terörü destekleyen ülkeler listesinde yer almasını mahkum eden Jao, ‘’ Çin her zaman uluslararası camianın terörizmle mücadele için işbirliği yapmasını istemektedir fakat terörizm bahanesi ile baskılamaya karşıdır. ‘’ dedi.

ABD’nin Küba ile normal ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı saygı esasına göre geliştirmesi gerektiğini ifade eden Jao bunnun iki ülke ve diğer milletlerin yararına olduğunu söyledi.

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2012