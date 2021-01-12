12 Oca 2021 21:27
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News Code: 84183696
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İslami Şura Milletvekilleri İran Atom Enerjisi Kurumunun yüzde 20 zenginleştirme faaliyetini takdir etti

İslami Şura Milletvekilleri İran Atom Enerjisi Kurumunun yüzde 20 zenginleştirme faaliyetini takdir etti

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisinin 190 milletvekili yayınladıkları bildiride Ambargoların Ortadan Kalkması için Stratejik Eylem Kanunun uygulanmasının devam etmesini ve İran Nükleer Sanayinin yüze 20 zenginleştirmesinden dolayı taktirlerini bildirdiler.

Meclisin bugünkü oturumunda 190 milletvekilinin yüzde 20 Uranyum Zenginleştirme faaliyetini takdir eden bildirisi okundu.

Bildiride 11 dönem Meclisin İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımındaki hakkaniyetine vurgu yapılarak tüm zalimce ambargoların giderilmesine vurgu yaptığı ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu son günlerde İslami Şura Meclisin onayladığı kanun çerçevesinde yüzde 20 uranyum zenginleştirme faaliyetine başladı.

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