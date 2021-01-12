İslami Şura Milletvekilleri İran Atom Enerjisi Kurumunun yüzde 20 zenginleştirme faaliyetini takdir etti

Meclisin bugünkü oturumunda 190 milletvekilinin yüzde 20 Uranyum Zenginleştirme faaliyetini takdir eden bildirisi okundu.
Bildiride 11 dönem Meclisin İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımındaki hakkaniyetine vurgu yapılarak tüm zalimce ambargoların giderilmesine vurgu yaptığı ifade edildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu son günlerde İslami Şura Meclisin onayladığı kanun çerçevesinde yüzde 20 uranyum zenginleştirme faaliyetine başladı.
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2012
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