İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu Tahran’da düzenlenecek

Musevi yaptığı açıklamada Ortak Ekonomik Komisyonun 18 ve 19 Aralık tarihlerinde Tahran’da düzenleneceğini belirterek, oturumun iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için önemli olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki 13. Ortak Ekonomik Komisyonu Mart 2020’de Bakü’de düzenlenmişti.

Musevvi, Bakü’de İran Ticaret Evinin oluşması için çaba harcadığını belirterek, ayrıca İran-Azerbaycan Ortak Odasının daha iyi çalışması için çalışıldığını söyledi.

Büyükelçi olarak Bakü’ye gitmeden sınır 4 ilin sanayi, ticaret ve ekonomik yetkilileri ile görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Musevi, tüm bu illerde görüştüğü yetkililerin Azerbaycan ile ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını söyledi.

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2012