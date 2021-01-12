İran’ın en büyük petrol sahası Hatemül Enbiya karargahı tarafından gelişecektir

Hatemül Enbiya karargahı komutanı General Said Mohammad yaptığı açıklamada Ahvaz sahasının yanında Fars Körfezindeki Reşadet sahasının a bu karargah tarafından gelişeceğini söyledi.

Mohammad, Ahvaz sahasında 41 yeni kuyu ile 33 bin varıl petrol üretiminin artacağını ve Reşadet sahasında da 20 yeni kuyu ile birlikte günlük 19 bin varil ham petrol üretiminin artacağını söyledi.

Eşadet sahasının ABD’ın zoraki savaş dönemindeki saldırılarının ve günümüzde de direnişin simgesi haline dönüştüğünü söyledi.

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2012