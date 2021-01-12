Merkezi ilindeki yabancı yatırıma bir bakış

Başkente yakınlık, su, elektrik, gaz ve şehirlere ve sanayi bölgelerine erişim yolları gibi geniş hizmet altyapısının varlığı, uluslararası şirketleri de son yıllarda ilde yatırım yapmaya çok istekli hale getirdi.

Son yıllarda ilde yapılan yabancı yatırımların hacmine değinen Merkezi Valisi Ali Ağazade, '2016-2019 yılları arasında, Merkezi bölgesinde yüzde 200'den fazla artış gösteren 2 milyar doları ve 100 milyon doları aşan yeni bir yabancı yatırım planı onaylandı'dedi.

Ali Ağazade, 'İldeki yabancı yatırımların büyük bir kısmı sırasıyla enerji, sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerine yapılmıştır' dedi.

Ağazade, 'ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine ve yaptırımların zor koşullarına rağmen, geçen yıl 9 aylık dönemde ilde çeşitli ekonomik alanlarda 1 milyar 530 milyon dolar değerinde yeni onaylanan 5 yabancı yatırım projesi hayata geçirildi' dedi

2020 yılında Merkezi ili, çeşitli ekonomik alanlarda 1,5 milyar dolarlık yeni onaylanmış 6 yabancı yatırıma ev sahipliği yapmış, bu da bu il için bir yılda yapılan bu yabancı yatırım hacminin görülmemiş bir onayıdır.

Bu yıl kozmetik ve ilaç üretimi alanında iki yeni yabancı yatırım projesi onaylandı ve faaliyete geçti.

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