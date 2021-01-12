İran, endüstriyel yağ üretiminde Amerikan ve Avrupalı ​​şirketlerin tekelini kırdı

Salı günü Cumhurbaşlanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na göre, bu şirket, bu yağları İran'da ilk kez üretmeyi başardı ve bu ürünün ülkeye ithal pazarını zayıflattı.

Şu anda havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar ihtiyaçlarını bu firmadan karşılamaktadır.

Bu bilgi tabanlı şirketinin Genel Müdürü Muhammed Cavad Hace, 'Ulusal olarak üretilen hava yağları" Genel Havacılık "ve" Ticari ve Jet Havacılık "sektörlerinde kullanılıyor. Bu teknoloji grubu, bu alanda 14 ürünün üretimini gündemine aldı' dedi.

Bu ürünün aynı zamanda ihraç edilebileceğini de hatırlatan Hace'Şu anda Avrupa ve ABD'deki 4 büyük firma tüm dünyanın bu alandaki ihtiyacını karşılıyor ve bundan böyle firmamızın üretim hattının da devreye girmesiyle İran bu listeye dahil olacak'diye belirtti.

Bu bilgi tabanlı Şirketin Genel Müdürü, 'Bu sektöre yatırım yapmak, yılda yedi milyon dolar dövizin ülkeden çıkmasını engelleyecektir. Bu ürünün İran'daki maliyet fiyatı, benzer ürünlerin maliyetinin% 60'ıdır. Bu yağların tüketimi yılda 600 bin litredir' diye ekledi..

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