İran, Irak Kesra Kemeri'ni onaracak

İRNA kültür muhabirine konuşan Munisan, Kesra Kemeri duvarının bir kısmının yıkılmasıyla ilgili, 'Bu eski eserlerin tarihsel önemi nedeniyle, hükümetimiz bunların restorasyonunu kabul etti. Mali tahminlerin ardından Planlama ve Bütçe Kurumu bu tarihi eserin restorasyonu için fonları değerlendirip Kültürel Miras Bakanlığı'na verecektir' dedi.

Bu talebin resmi mektubunun dün program kuruluşuna gönderildiğini söyleyen Munisan, 'Finansman gerçekleşir gerçekleşmez İranlı kültür mirası uzmanları Iraklı meslektaşlarının koordinasyonuyla Kesra Kemeri bölgesine gönderilecek ve onarım ve restorasyon işlemlerine başlayacak' diye konuştu.

Munisan, Kesra Kemeri'nin restorasyonu için ilk mali tahminlerle ilgili olarak, 'Gönderilen fotoğraf ve görüntülere göre restorasyon için yaklaşık 600 bin dolarlık bir krediye ihtiyaç var ve temin edilir edilmez uzmanlar gönderilecek2 ifadesinde buludu.

Son günlerde, Irak sosyal medyasındaki bazı aktivistler, Bağdat'ın Medain bölgesindeki Kesra Kemeri'nin resimlerini yayınlayarak çatısının 2021'in başında yıkıldığını yazdılar. Irak'taki bazı sosyal medya kullanıcıları ise çatının bir kısmının yıkıldığını fotoğraflarla paylaştılar.

Kesra Kemeri, Sasani İmparatorluğu'nun değerli tarihi anıtlarını biri olarak Bağdat'ta yer almaktadır. Kesra Kemeri Irak'ın başkenti Bağdat'ın 30 km güneyinde ve Dicle Nehri kıyısında yer alır ve ayakta kalan en önemli Sasani anıtıdır. İnsan yapımı en uzun tuğla kemer olan bu sarayın ana kemeri 35 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğundadır.

Bu saray, MS 241-272 yılları arasında Sasani İmparatoru 1. Şapur tarafından toprakları sarı tuğlalar ve Part mimarisi manzarasıyla yaptırılmıştır ve antik dünyanın mimari şaheserlerinden biri olarak kabul edilir ve hatta dünyada en büyük çarpımsal kemer olarak bilinir.

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