Meşhed-İstanbul uçak seferleri yeniden başladı

Meşhed-İstanbul güzergahındaki uçuşların korona salgını nedeniyle 11 aydan beri askıya alındığını ile getiren Caferi, ’Bu uçuş, 26 Şubat'tan itibaren Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek’ diye belirtti.

Meşhed-İstanbul uçuşunun her hafta Pazar ve Perşembe günleri gerçekleştirileceğini dile getiren Caferi, koronavirüs salgını öncesinde Meşhed Şehit Haşeminejad Havalimanı 14 dış hat üzerinden uçuş olduğunu ancak korona salgını nedeniyle bu uçuşların durdurulduğunu ve virüsün yaygınlığının azalmasıyla birlikte dış hat uçuşlarının 6 güzergahta yeniden başladığını kaydetti.

Normalde, korona salgınından önce, Meşhed'deki Şehit Haşeminejad Uluslararası Havaalanı'ndan günde ortalama 180 uçuş ve yoğun zamanlarda 250'ye kadar gelen ve giden uçuşla günde 40bin yolcu taşınırdı.

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